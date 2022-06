Repräsentant beim FC Schalke 04: Ex-Profi Olaf Thon – hier vor einigen Tagen bei der Mitgliederversammlung des Vereins. FOTO: imago images/RHR-FOTO up-down up-down Interview mit dem Fußballweltmeister Olaf Thon über den FC Schalke 04 und den Auftritt in Ostercappeln Von Heike Dierks | 29.06.2022, 14:00 Uhr

Fußballweltmeister Olaf Thon läuft am Samstag, 2. Juli, um 17 Uhr mit dem Traditionsteam des FC Schalke 04 in Ostercappeln auf. „Wir sind eine Mannschaft zum Anfassen“, sagt der Ex-Profi und heutige TV-Experte im Interview. Das Publikum kann sich also auf nahbare Schalker Legenden beim Vereinsgeburtstag des OFV Ostercappeln einstellen.