Bei den frostigen Temperaturen schmeckte der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt Venne noch einmal so gut: (von links) Anke Ahlbrand, Horst-Dieter Oelmann, Friedel Velke, Horst und Anke Sander, Maren und Tobias Nicolai und Anneliese Sander. Foto: Heidrun Mühlke up-down up-down „Der Markt ist einfach wunderbar“ Perfekte Weihnachtsmarkt-Stimmung auf der Mühleninsel in Venne Von Heidrun Mühlke | 05.12.2022, 14:55 Uhr

Die frostigen Temperaturen ließen den heißen Punsch gleich doppelt so gut schmecken. Der beschauliche Weihnachtsmarkt auf der Venner Mühleninsel lockte am Wochenende viele Besucher aus Nah und Fern in den Ort, um dort das ganz besondere vorweihnachtliche Flair zu erleben.