Spielmannszug und Blaskapelle Schwagstorf gestalten das Programm am Sonntag. Archivfoto: Helge Holz

Spielmannszug und Blaskapelle laden ein

Musik, Lieder und Texte am 4. Advent in St. Marien Schwagstorf

Von noz.de | 15.12.2022, 14:50 Uhr

Zu einem Abend mit Musik, Gesang und Literatur laden Spielmannszug und Blaskapelle Schwagstorf am 4. Advent in die St.-Marien-Kirche ein. Das Weihnachtskonzert am Sonntag, 18. Dezember, beginnt um 18.30 Uhr.