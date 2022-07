Der Kronensee ist ein beliebtes Ausflugsziel in Ostercappeln. Doch kann man ihn besuchen, ohne Eintritt zahlen zu müssen? FOTO: Martin Nobbe up-down up-down Verwirrende Regelungen Je nach Wetterlage: Wann der Kronensee in Ostercappeln Eintritt kostet Von Johannes Kleigrewe | 04.07.2022, 11:34 Uhr | Update vor 46 Min.

„Wollen Sie zum See oder zum Restaurant?“ Das wurde der Ostercappelner Hermann Bernhold bei seinem letzten Besuch am Kronensee gefragt. Der Zutritt zum See sollte vier Euro kosten. Für Bernhold eine Überraschung - ging es doch bisher immer ohne Eintritt.