Am späten Mittwochabend hatte laut Polizeibericht ein Ehepaar mit einem privaten Motorboot an der Anlegestelle am Mittellandkanal in Ostercappeln-Venne im Bereich des Gewerbegebietes Dreskenkamp festgemacht, um dort zu übernachten. Gegen 23.10 Uhr hörten sie ungewöhnliche Geräusche. Als der Bootseigentümer an Deck ging, um nachzuschauen, sah er am Bootskai einen Mann, der mit einer Pistole bewaffnet war und unmissverständlich die Herausgabe von Geld forderte.

Der 73-jährige Eigentümer flüchtete in die Kajüte und seine Ehefrau betätigte geistesgegenwärtig das Schiffshorn, woraufhin der 1,70 Meter große, schlanke Täter zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Hinweise zu dem versuchten Überfall nimmt die Polizei in Bramsche unter Tel. 05461/ 915300 entgegen.