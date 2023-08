Vier Patienten mit Pilzvergiftungen hatte das Krankenhaus St. Raphael in diesem Jahr, drei davon wurden sogar mit schweren Symptomen zur Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gebracht. „Ich bin schon ein paar Jahre dabei“, sagt Sonja Hufendiek, Oberärztin in der Inneren Medizin in Ostercappeln. „Aber es ist schon ungewöhnlich, dass es so viele sind.“

Alarm schlägt auch die MHH. Seit Anfang August wurden dort laut einer Pressemitteilung vom 9. August sieben Patienten wegen Pilzvergiftungen auf der Intensivstation behandelt. Einem davon muss wahrscheinlich die Leber transplantiert werden, einer ist bereits verstorben.

Symbolfoto: dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Warum der Knollenblätterpilz so gefährlich ist

Der Übeltäter in fast allen Fällen in der MHH und in allen Fällen in Ostercappeln: der Knollenblätterpilz. Laut MHH ist er einer der giftigsten Pilze Deutschlands und für 90 Prozent aller tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich.

Mehr Informationen: Wie sieht der Knollenblätterpilz aus? größer als Größer als Zeichen Der Knollenblätterpilz ist laut Medizinischer Hochschule Hannover grün, grün-gelb oder weiß. Er hat einen 3 bis 15 Zentimeter breiten Hut, der einer Glocke oder einem Schirm ähnelt. An der Unterseite befinden sich weiße Lamellen.

„Der Pilz ist sehr gefährlich, da sein Gift erst mehrere Stunden nach dem Verzehr wirkt und dann bereits im ganzen Körper aufgenommen ist“, teilt die MHH mit. Nach dem Konsum treten Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auf, ähnlich einer Magen-Darm-Infektion. Nach ein bis zwei Tagen nimmt die Leber Schaden, eventuell verbunden mit einer gestörten Blutgerinnung oder Nierenfunktion.

Im schlimmsten Fall hört die Leber auf zu arbeiten. Einzige Rettung dann: eine Lebertransplantation. Was den Pilz laut Hufendieck noch gefährlicher macht, ist, dass er nicht schlecht schmecke.

Pilzvergiftung: Wer die Betroffenen in Ostercappeln sind

Die Betroffenen in Ostercappeln haben laut Oberärztin Hufendiek noch eine Gemeinsamkeit. Sie stammen aus dem Ausland: ein afghanisches Ehepaar, beide etwa 70 Jahre alt, sowie ein 33-jähriger rumänischer Mann und sein Vater.

„In einem Fall haben sie Pilze, die dem Knollenblätterpilz ähnelten, auf einem Markt gesehen und dann selbst welche im Wald gepflückt“, erzählt die Ärztin. Doch sie hatten versehentlich den Knollenblätterpilz geerntet, verarbeitet und verzehrt.

Warum ausländische Menschen eher betroffen sein könnten

Auch die MHH berichtet, dass die meisten Betroffenen aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion sowie dem Mittleren Ostern stammen. Weil der Knollenblätterpilz dort weniger verbreitet sei, sei den Menschen die Gefahr wohl nicht so bewusst, schreibt die MHH.

„Leute von hier wissen eher, dass der Knollenblätterpilz kein Speisepilz ist“, vermutet Hufendiek. Sie weist auf ein weiteres Problem hin: die Sprachbarriere. Alle Patienten in Ostercappeln hätten quasi kein Deutsch gesprochen. Deshalb würden sie öffentliche Warnungen vor dem Knollenblätterpilz wohl auch nicht erreichen.

Pilzvergiftung: Warum die Fälle so früh auftreten

Auffällig ist zudem der Zeitpunkt der Vergiftungen, wie eine MHH-Sprecherin sagt. „Normalerweise sehen wir die ersten Patienten mit Vergiftungserscheinungen im September und Oktober.“

Hufendiek vermutet, dass das warme und nasse Wetter die Pilzsaison in diesem Jahr früher starten lasse.

Pilzvergiftung: Was ist zu tun, wie ist sie zu vermeiden?

Bereits beim Verdacht auf Pilzvergiftung empfiehlt die MHH, den Notarzt zu rufen. Um die Diagnose zu erleichtern, sollten Pilzreste und Erbrochenes aufbewahrt werden.

Generell rät die MHH, selbst gepflückte Pilze vor dem Verzehr von einem Pilzsachverständigen bestimmen zu lassen. Auf Apps und Bücher, die bei der Bestimmung helfen sollen, solle man sich hingegen nicht verlassen.