Wenn überhaupt, dann wird der Boden in den Medien meist mit negativen Themen wie Erosion, Versiegelung und Verschmutzung assoziiert, findet Sonja Medwedski. Dabei ist er so wichtig für unser Leben. Mit ihrem Buch „Die Stimme des Bodens“ will sie Leser neugierig machen auf unseren unscheinbaren Nachbarn.

Foto: Karoline Reher