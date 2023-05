Tanzen und großartige Musik auf dem Venner Folkfrühling am Wochenende. Foto: Detlev Kusserow up-down up-down Gemeinsam tanzen bei Live-Musik Venner Folkfrühling 2023: Viele Bilder und Highlights vom Fest Von Detlev Kusserow | 14.05.2023, 09:51 Uhr

Nachdem am Vorabend die Gruppe Dánacht den Auftakt gemacht hatte, waren am Samstag wieder viele Besucher sowohl auf die Venner Mühleninsel als auch in die Walburgiskirche bei herrlichem Frühlingswetter gekommen.