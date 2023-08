Das Besondere an der Veranstaltung: Auf dem Gelände am Venner Aussichtsturm werden Fahrzeuge und Geräte nicht nur ausgestellt, sondern sie sind auch in Aktion. Zudem gibt es Wettbewerbe wie das Baumstammziehen und das Bremswagenziehen – jeweils mit dem Traktor.

Die Teilnehmer kommen aus dem Osnabrücker Land und der angrenzenden Region. Am Freitag, 25. August, ist Anreisetag. Abends ab 20 Uhr wird eine Begrüßungsparty veranstaltet.

Und so sieht das Programm für die Gäste aus:

Samstag, 26. August: Die Vorführungen beginnen um 11 Uhr. Zum Programm gehören Pflügen mit dem Traktor, das „Traktor-Surfen“, Erdarbeiten mit Bagger und Raupe sowie die Kornverarbeitung mit Dreschvorführungen. Außerdem das Bremswagenziehen ohne Wertung und das Ziehen von Baumstämmen mit Ackerschleppern.

Es darf gebaggert werden. In Venne sind auch Baumaschinen gern gesehen. Archivfoto: Helge Holz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Um 14 Uhr öffnet die Caféteria im Zelt. Um 13 Uhr beginnen die Ausfahrten der Traktoren. Abends ab 20 Uhr folgt ein musikalischer Ausklang im Festzelt.

Sonntag, 27. August: Das Programm startet erneut um 11 Uhr mit verschiedenen Vorführungen auf dem Gelände. Wieder sind Traktoren, Baumaschinen und anderes Gerät im Einsatz zu beobachten.

Ein Höhepunkt des Wochenendes ist die Oldtimerausfahrt. Historische Autos und Motorräder starten um 13 Uhr zu einer Rundtour. Ab 14 Uhr gibt es wieder Kaffee und Kuchen im Zelt. Dort werden um 15 Uhr auch die Gewinner einer großen Tombola ermittelt.

In Reih und Glied: Historische Schlepper auf dem Venner Berg. Archivfoto: Helge Holz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

An beiden Tagen sind verschiedene Verkaufsstände auf dem Areal aufgebaut, außerdem eine Strohburg und ein Karussell für die Kinder.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Besucher nur über die Straße „Schlingheide“ anreisen können. Das Gipfeltreffen 2023 endet am Sonntag gegen 18 Uhr.