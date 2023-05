In den Graben gefahren: Der verunglückte VW Golf. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Alkohol am Steuer Unfall in Venne: Wer hat den VW Golf gefahren? Von Heinz-Jürgen Reiß | 26.05.2023, 10:24 Uhr

Am Freitagmorgen hat sich ein Unfall auf der Straße „Vor dem Bruche“ in Venne ereignet. Unklar ist zurzeit noch, wer am Steuer des verunglückten VW Golf gesessen hat.