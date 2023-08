Danach Lob von Feuerwehr Aufregung in Venner Altenheim: Kaffeemaschine brennt im Frühstücksraum Von Heinz-Jürgen Reiß | 12.08.2023, 13:14 Uhr Die Bewohner des Seniorenheims wurden evakuiert. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

In einem Altenheim in Venne gab es am Samstagmorgen einen Feuerwehreinsatz. Im Nachgang lobte die Feuerwehr die Mitarbeiter.