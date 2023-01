Die Kreuzung Lutterdamm/Alter Damm/Vördener Straße in Venne. Warum kommt es hier immer wieder zu schweren Unfällen? Archivfoto: Andre Havergo up-down up-down Kreuzung Lutterdamm/Vördener Straße Unfallschwerpunkt in Venne: Sofortmaßnahmen als erste Konsequenzen Von Rainer Westendorf | 27.01.2023, 13:49 Uhr

An der Kreuzung Lutterdamm/Alter Damm/Vördener Straße in Venne haben sich in den vergangenen Monaten mehrere schwere Unfälle ereignet. Jetzt hat sich die Unfallkommission mit Vertretern von Polizei und Straßenverkehrsbehörde den Ort angesehen. Es gibt erste Konsequenzen.