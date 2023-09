Am Mittwochmorgen gegen kurz nach vier Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B51 zwischen Belm und Haaren in der Nähe des Sternbuschwegs in Ostercappeln. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem freilaufenden Pferd.

Das Pferd sei noch an der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer des Pkw wurde den Beamten zufolge verletzt. Zur Schwere der Verletzung konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen.

B51 ist gesperrt

Auch der Unfallhergang sei nach ersten Angaben der Polizei noch unklar. Polizei und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort. Die B51 ist im Bereich des Unfall voll gesperrt.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald uns nähere Informationen vorliegen.