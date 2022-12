Der Toyota landete im Straßengraben. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Zwei Autofahrer verletzt Die Vorfahret missachtet: Kollision am Roten Dreh in Venne Von Heinz-Jürgen Reiß | 27.12.2022, 14:53 Uhr

Am Dienstagmittag hat sich erneut ein Verkehrsunfall in ereignet. Nicht am Lutterdamm, sondern an der Einmündung Hunteburger Straße/Alter Damm. Das ist der sogenannte Rote Dreh.