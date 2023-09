Zur Vorgeschichte: Am Mittwoch, 30. August, hatte kurz vor 6 Uhr ein maskierter Mann den Edeka-Markt an der Bremer Straße in Ostercappeln überfallen. Er verschaffte sich Zugang über einen Hintereingang und zwang Mitarbeiter, Geld herauszugeben, indem er ein Messer vorhielt. Das Geld wurde in einen roten Einkaufsbeutel gesteckt. Der Täter floh zu Fuß in Richtung Bremer Straße.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 25 bis 30 Jahre alt

- schwarzer Anglerhut (Bucket Hat)

- schwarze Maske

- Jogginganzug mit hellen Streifen an Armen und Beinen (Adidas)

- schwarze Handschuhe

- helle Schuhe

- großes Messer mit schwarzem Griff, ähnlich einer Machete

- roter Einkaufsbeutel aus Stoff

Auf keinem Bild der Überwachungskamera ist der Täter richtig zu erkennen. Foto: Polizei

Der gesuchte Mann soll sich bereits vor der Tat im Nahbereich des Marktes aufgehalten haben. Durch die veröffentlichten Bilder des unbekannten Räubers erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Erreichbar sind die Beamten des Kommissariats in Bramsche unter Telefon 05461 94530.