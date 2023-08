Nach Angaben der Osnabrücker Polizei kam der Täter um 6 Uhr über einen Hintereingang in den Markt und forderte von den Mitarbeitern Bargeld. Dabei bedrohte er sie mit einem Messer.

Als er das geforderte Geld bekommen hatte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Bremer Straße. Dabei transportierte er seine Beute in einem roten Einkaufsbeutel aus Stoff.

Ein Polizeisprecher machte auf Nachfrage keine Angaben dazu, wie viel Geld erbeutet wurde. Die bedrohten Mitarbeiter blieben körperlich unversehrt.

Die Polizei sucht nach dem Täter

Nach dem Notruf löste die Polizei eine großangelegte Fahndung aus. Funkstreifen aus Stadt und Landkreis wurden dabei beteiligt. Auch das Krankenhausgelände wurde abgesucht.

„Bisher blieb die Suche ohne Erfolg“, schreibt die Pressestelle der Polizei in einer Mitteilung. Der Mann könnte sich bereits vor der Tat in der Nähe des Marktes aufgehalten haben: „Mitarbeiter gaben an, bereits vor der Tat eine Gestalt im Umfeld des Marktes gesehen zu haben“, so die Aussage der Polizei.

Die Täterbeschreibung

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

männlich

25 bis 30 Jahre alt

schwarzer Anglerhut, schwarze Maske, schwarze Handschuhe

oliv-dunkelgrüner Jogginganzug mit hellen Streifen an Armen und Beinen, womöglich von der Marke Adidas

helle Schuhe

großes Messer mit schwarzem Griff, ähnlich einer Machete

Die Polizei Bramsche bittet Zeugen, die Aussagen zu der Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 05461 94530 oder 05471 9710 zu melden. Ausdrücklich erbittet die Polizei auch Hinweise und Beobachtungen zu dem Zeitpunkt vor der Tat in dem Bereich des Edekas.