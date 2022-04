Die Kreisliga-Fußballer des TV Bohmte – hier mit Tim Schröder (rechts) gegen den TSV Venne – wollen im Kampf um Tabellenplatz zwei ein Wörtchen mitreden und empfangen am Wochenende den SC Melle II. FOTO: Stefan Gelhot Fußballhits in Kreis- und Bezirksliga TV Bohmte empfängt den SC Melle II zum Kampf um die Vizemeisterschaft Von Peter Hilbricht | 21.04.2022, 14:32 Uhr

Gleich zwei Hits werden auf der Ovelgönne in Bohmte ausgetragen: Die Fußballerinnen des TV Bohmte erwarten am Samstag die SF Schwefingen zum Bezirksliga-Verfolgerduell, am Sonntag kommt es zum Topspiel bei den Kreisliga-Männern zwischen Bohmte und dem SC Melle II.