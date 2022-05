Der Teamjubel ist bei den Bad Essener Kreisklassen-Fußballern in der Rückrunde zur Gewohnheit geworden. Im Nachholspiel am Mittwoch beim TSV Riemsloh II soll eine Fortsetzung folgen. (Archivfoto) FOTO: Stefan Gelhot Wittlager Fußball-Nachholspiele Der TuS Bad Essen will seine Erfolgsserie in der 1. Kreisklasse fortsetzen Von Peter Hilbricht | 24.05.2022, 07:52 Uhr

Am Mittwochabend werden einige Fußball-Nachholspiele mit Wittlager Beteiligung angepfiffen. In der 1. Kreisklasse ist einzig die Frage nach dem Absteiger noch nicht geklärt. Der TuS Bad Essen will in Riemsloh seine Siegesserie verlängern, der SC Herringhausen kann gegen Gesmold befreit aufspielen.