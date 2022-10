Der TuS Bad Essen – hier mit Levin-Saib Konya (rechts) in der Vorsaison im Zweikampf mit dem Westerhausener Hendrik Schweer – will im Kreisklassen-Spitzenspiel dem Tabellenzweiten TSV Wallenhorst II das Leben schwer machen. Foto: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Die Wittlager Fußball-Vorschau Der TuS Bad Essen empfängt den TSV Wallenhorst zum Topspiel der Kreisklasse Von Peter Hilbricht | 20.10.2022, 17:30 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga steht das zuschauerträchtige Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Kalkriese und dem TSV Venne an. In der Kreisliga hoffen die SG Ostercappeln und der TV Bohmte auf Punkte für den Klassenerhalt. In der 1. Kreisklasse ragt das Spitzenspiel zwischen TuS Bad Essen und dem TSV Wallenhorst II heraus.