Die Fußballer des TV Bohmte und des TSV Venne – hier im direkten Duell in der vorigen Kreisliga-Saison – sind zur Wochenmitte im Kreis- und Bezirkspokal im Einsatz. FOTO: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Fußball: Bezirks- und Kreispokal Der TSV Venne und der TV Bohmte wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden Von Peter Hilbricht | 15.08.2022, 10:22 Uhr

Zwei Fußball-Pokalspiele mit Wittlager Beteiligung werden unter der Woche nachgeholt: Am Dienstag ist der TV Bohmte beim SC Rieste II im Kreispokal gefordert und am Mittwoch der TSV Venne beim SV Bad Laer im Bezirkspokal. In beiden Partien sind die Wittlager leicht favorisiert.