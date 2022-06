John Holm jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit seinen Mannschaftskollegen. FOTO: Stefan Gelhot Nach 2:0 gegen SV Rasensport Emotionen pur: TSV Venne steigt in die Fußball-Bezirksliga auf Von Sven Schüer | 08.06.2022, 22:23 Uhr

Fußball-Kreisligist TSV Venne ist in die Bezirksliga aufgestiegen. Am Mittwochabend machte der souveräne Meister der Oststaffel am vorletzten Spieltag der Aufstiegsrunde in Belm beim 2:0 gegen den SV Rasensport alles klar.