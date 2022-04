TSV-Trainer Ralf Strätgen konnte am Freitag nach dem Abschlusstraining richtig tief durchatmen, denn die verletzten Spieler meldeten sich allesamt wieder einsatzfähig. „Wir haben gegen Alfhausen allerdings das Toreschießen vergessen“, konnte der Trainer mit der Angriffsleistung seiner Elf an diesem Nachmittag nicht zufrieden sein.

Kreisliga Nord

TSV Venne - SV Alfhausen 2:0 (1:0)

Zu Beginn des Spieles im Mühlenbachstadion wartete Trainer Strätgen doch mit einigen Überraschungen in der Mannschaftsaufstellung auf. In der Viererkette spielten mit dem überragenden Patrick Klöppel als Organisator und Sascha Bruning auf der linken Außenbahn zwei Mittelfeldakteure.

Auf der Bank saßen mit Tardeli Malungu und Matthias Müller zwei Torjäger, die allerdings im zweiten Durchgang doch noch zum Zuge kamen. Von Anfang an entwickelte Venne – angetrieben von Christoph Schippert – viele Aktionen auf die langen Kerls in der Alfhausener Viererkette. Zwingendes sprang dabei allerdings nicht heraus. Zudem wurde es mit Fernschüssen versucht. In der 23. Minute ergab sich die erste Großchance nach Linksflanke von Bruning, doch Willi Drachenberg verfehlte knapp.

Besser machte es fünf Minuten später Kai Stockhowe, der eine Vorlage von Neuzugang Tobias Dues über die Torlinie zur Führung grätschte. Bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Daniel Arnold (TSV Wallenhorst) blieb es bei einem Tor in einer sehr fairen Begegnung. Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht, Venne im Angriff und die Gäste tief hinten drin. Der eingewechselte Malungu bereitet mit einem genauen Zuspiel auf Stockhowe den zweiten Treffer in der 55. Minute vor. Jetzt öffnete Alfhausen die Abwehr und wollte in den Angriff übergehen. Es sprang lediglich in der 71. Minute eine große Chance zum Anschlusstreffer heraus, der in letzter Sekunde durch Jakob Stegmann vereitelt wurde. Danach Chancen über Chancen der TSV-Stürmer, die in der Schlussviertelstunde noch gut und gerne fünf Tore hätten schießen müssen. „Das war unser großes Manko an diesem Nachmittag“, haderte Trainer Strätgen mit den Angreifern.