Kreisliga Nord

TSV Venne - SV Alfhausen

Kann Trainer Strätgen am Sonntag auf einige zuletzt verletzte Spieler zurückgreifen, müsste es mit dem anvisierten Heimsieg gegen Alfhausen klappen.

„Können wir die gute Leistung aus dem Spiel gegen Meisterschaftsanwärter Rulle erneut abrufen, bin ich mir sicher, dass wir gewinnen“, meint der TSV-Verantwortliche. Wichtig dabei erscheint ihm, dass er die Abwehrreihe verstärken kann. Der Trainer hofft, dass Kai Strohbecke und Lars Hackenberg grünes Licht für einen Einsatz bekommen. Verzichten muss er aber noch auf Spielgestalter Christoph Schippert.

Im Angriff sollte Torjäger Tardeli Malungu neben Matthias Müller die notwendigen Tore schießen. Allerdings müssen sie sich am Sonntagnachmittag auf eine beinharte Alfhausener Deckungsreihe einstellen, die sehr körperbetont spielt. Der Gegner erwies sich allerdings im Angriff als sehr ungefährlich und konnte erst ein Tor – einen verwandelten Elfmeter vor einer Woche gegen SG Ostercappeln/Schwagstorf – bejubeln. So lautet das Ziel von Alfhausens Trainer Klaus Mertens, der in dieser Saison nicht mehr als Spieler auflaufen will, Klassenerhalt. Dieses Ziel wurde in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag gesichert. „Wenn es bei uns gut läuft, dann bin ich mir sicher, dass wir den ersten Sieg feiern dürfen“, meint TSV-Trainer Strätgen vor dem Anpfiff.