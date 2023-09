Beim Aktivpoint handelt es sich um eine Begegnungsstätte im Freien mit vielen, zum Teil überdachten Sitzmöglichkeiten. Zur sportlichen Betätigung stehen unter anderem fest installierte eine Calisthenics-Anlage, ein Fußballtor und ein Basketballkorb bereit. Außerdem gehört eine zwölf Meter lange Open Wall für Graffiti zur Anlage.

Für das Kick-Off Event haben Ostercappelns Jugendpflegerin Daniela Laig, der Ortsrat Venne und der Verein Treffpunkt ein Programm zusammengestellt. Was wird bei der Auftaktveranstaltung bis 24 Uhr geboten?

Nach der offiziellen Eröffnung warten ab 17.30 Uhr Mitmach-Stationen auf die Besucher. Wer möchte, kann sich dann einer Fußball- und Wikinger-Schach-Challenge stellen, sich bei einem ersten Krafttraining an der Calisthenics-Anlage auspowern oder die eigene künstlerische Seite beim Graffiti-Sprayen an der Open-Wall ausleben, so die Gemeinde.

Einen Film für das Event gedreht

Ein absoluter Höhepunkt des Abends ist das Public Viewing eines eigens für das Event gedrehten Films mit der Ninja-Warrior-Athletin Jolina Thormann. In dem Film zeigt die Belmerin eine atemberaubende Choreografie und spektakuläre Turnübungen an der Venner Calisthenics-Anlage.

Gegen 19 Uhr betritt die Bad Essener Tanzlehrerin Cecilia Korte mit einer Social-Dance-Choreografie die Bühne und eröffnet den Abend. Abschluss ist eine Party mit Live-Musik von den Funky Monkeys.

Die Balance halten: Daniela Laig auf der Calisthenics-Anlage. Archivfoto: Rainer Westendorf

„Wir hoffen, dass sich viele die Chance nicht entgehen lassen, Kultur in Form von Sport, Musik und Graffiti-Kunst vor der eigenen Haustür zu erleben“, sagt Daniela Laig.