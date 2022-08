Beim 2. Alttraktorentreffen in Haaren im Jahr 2014 (Archiv). Foto: Hubert Dutschek up-down up-down Termin am ersten September-Wochenende Zum Alttraktorentreffen in Haaren werden 150 Schlepper erwartet Von Karin Kemper | 29.08.2022, 09:00 Uhr

Am ersten September-Wochenende ist in Haaren wieder Alttraktorentreffen angesagt. An der Halle des Maschinenrings an der Straße Niederhaaren ist jeder willkommen, der entweder einen Trecker mitbringt oder diese bestaunen möchte.