Trauer und Entsetzen in Schwagstorf Tötungsdelikt in Bramsche: Reaktionen aus dem Heimatort des Opfers Von Vincent Buß | 06.03.2023, 15:31 Uhr

Die 19-jährige Frau, die in der Nacht zu Sonntag Opfer eines Tötungsdelikts in Bramsche wurde, stammt aus Schwagstorf. Aus dem Ort in der Gemeinde Ostercappeln kommen erste Reaktionen.