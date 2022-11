Während die Tischtennisspieler des TTV Stirpe-Oelingen in der 2. Bezirksklasse einen Sieg und eine Niederlage verbuchten, hat Hitzhausen in der Kreisliga die Führung ausgebaut. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Tischtennis-Ergebnisse Die Spieler des TTC Hitzhausen festigen die Spitze in der Kreisliga Von Edeltraut Menke | 01.11.2022, 11:44 Uhr

Die Tischtennismänner von Stirpe-Oelingen haben am Wochenende in der 2. Bezirksklasse Sieg und Niederlage eingefahren, während die Luft für Aufsteiger SG Wimmer/Lintorf zum Ende der Hinserie dünn wird. Derweil festigt Hitzhausen mit zwei Siegen die Tabellenführung in der Kreisliga.