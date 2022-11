Die Tischtennis-Männer des TSV Venne mit (von links): Björn Büttner, Reinhold Erhard, Nils Meyer-Holtkamp, Daniel Decker, Christian Wenker und Stefan Meinert-Moog gewannen überraschend gegen Tabellenführer RW Sutthausen. Foto: Björn Büttner up-down up-down Wittlager Tischtennis-Ergebnisse Der Postbote holt den finalen Punkt für Vennes Männer gegen Primus Sutthausen Von Edeltraut Menke | 07.11.2022, 16:02 Uhr

Die Tischtennisspieler des TSV Venne freuen sich über Erfolge in verschiedenen Klassen. In der Bezirksoberliga gelang den Frauen eine Punkteteilung gegen den Tabellenzweiten Hesepe. Für die große Überraschung sorgten die Männer in der 1. Bezirksklasse: Sie bezwangen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter Sutthausen.