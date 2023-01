Im Tischtennis hat die Rückrunde begonnen. Der TSV Venne II hat zum Auftakt vier Punkte auf sein Konto geschaufelt. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Kreisliga Nord Tischtennisspieler des TSV Venne II starten erfolgreich in die Rückserie Von Edeltraut Menke | 31.01.2023, 15:28 Uhr

Die Tischtennisspieler des TSV Venne II sind erfolgreich in die Rückserie gestartet. Zum Auftakt schlugen sie in der Kreisliga Nord den TSV Ueffeln, anschließend gab es gegen Belm-Powe II und BW Hollage II jeweils ein Remis. Das zählt in Venne viel.