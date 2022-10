Der TSV Venne hat in der Frauen-Bezirksoberliga gepunktet, während die Frauen des TTC Hitzhausen in der Bezirksliga leer ausgingen. Foto: Stefan Gelhot (Archivfoto) up-down up-down Tischtennis: Wittlager Spiele Nach einem Remis feiern die Venner Frauen einen klaren Sieg in Wellingholzhausen Von Edeltraut Menke | 11.10.2022, 12:11 Uhr

Die doppelt geforderten Tischtennisspielerinnen des TSV Venne haben in der Bezirksoberliga ein Remis in einer durchweg ausgeglichenen Partie gegen Delmenhorst und einen klaren Erfolg in Wellingholzhausen eingefahren. Für Frauen-Bezirksligist Hitzhausen war gegen Oesede nicht viel zu holen.