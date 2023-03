Wo Tempo 70 erlaubt ist, wurden in Ostercappeln Haaren zwei Autofahrer mit Tempo 122 beziehungsweise 144 gemessen. Symbolfoto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Geschwindigkeitskontrolle Bad Essener fährt in Haaren mehr als doppelt so schnell wie erlaubt Von noz.de | 13.03.2023, 15:41 Uhr

Am späten Samstagabend hat die Polizei Bramsche in der Gemeinde Ostercappeln eine Geschwindigkeitskontrolle an der Bremer Straße (B51) im Bereich der Einmündung „Niederhaaren“ durchgeführt. Mit Folgen für zwei Fahrer.