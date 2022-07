In der Ankündigung der Fernsehmacher heißt es: „In der Landwirtfamilie Dahl aus Ostercappeln-Venne im Landkreis Osnabrück geht es rustikal und traditionell zu. Ob Holzhacken für den bevorstehenden Winter oder beim Fertigen eines originellen Windspiels aus altem Silberbesteck – hier wird mit Herz und Hand gearbeitet. Seit 400 Jahren ist die von uralten Eichen und Linden umgebene Hofstelle im Familienbesitz. Gekocht wird ländlich-gehaltvoll: Rosinenbrot in der Kochmaschine oder ein kräftiger Steckrübeneintopf mit Bauchspeck. Früchte der Natur wie Haselnüsse, Eicheln, Bucheckern und Kastanien auf dem Strohkranz zaubern im Verbund mit selbst gefilzten Eicheln eine herbstliche Stimmung.“

Ursprünglich, so Elke Dahl, war ihre Familie für November eingeplant. Letztlich ging aber alles viel schneller über die Bühne, da ein anderer Dreh ausgefallen war. Somit war ein dreiköpfiges Team des Medienkontors Potsdam (Autorin, Kameramann und Tontechniker) gut eine Woche lang im September auf dem Hof am Knostweg zu Gast.

Die erste Antwort kam dann zügig. Ein Casting in Venne stand an. So folgte dem Telefonat mit Helke Schulze Mönking das persönliche Kennenlernen – vor der kleinen Kamera. Jedes Familienmitglied musste vor der Kamera etwas über sich selbst erzählen. Daraus wurde ein kleiner Film geschnitten und dem NDR vorgestellt. Von dort kam grünes Licht.

Wie aber sind die Fernsehleute zu den Dahls nach Venne gekommen? Elke Dahl erinnert sich: „Das Telefon klingelte. Dran war Helke Schulze Mönking vom Medienkontor Potsdam.“ Sie suchte eine Drei-Generationen-Familie in einem ländlichen Haushalt – für die Fernsehreihe „Landlust“. Den Tipp, sich nach Venne zu wenden, hatte sie beim Verband „Urlaub und Freizeit auf dem Lande“ erhalten. Dort sind die Dahls Mitglied. Die Vorsitzenden: „Rufen Sie mal bei Frau Dahl an. Die macht das.“

Außerdem führt eine zweite Station zum Hof der Familie Carstensen in Flinten, einem Ortsteil von Bad Bodenteich am Elbe-Seitenkanal. Dort stehen Äpfel und großes Erntefest im Mittelpunkt.

Dabei entstanden sieben Stunden und zehn Minuten Material – mehr als genug. Und offenkundig sehenswert. Denn, so Elke Dahl: „Unser Beitrag ist 36 Minuten lang – und somit sechs Minuten länger als normal.“

Neben dem Hof und dem, was dort geschieht, wird die Region aus der Luft gezeigt, spielen der Ort Venne und die nahe Varusschlacht eine Rolle. Dass das Fernsehteam für Stress sorgte – klar. Zumal der Betrieb auf dem Ferienhof und im Café Darpvenner Diele weiterlaufen musste. Jede Menge Spaß, so Elke Dahl, gab es ebenfalls. Wie soll eine Frau am Kochtopf schließlich ernst bleiben, wenn sich der Kameramann plötzlich vor ihr auf den Boden wirft, um sie bei ihrer Arbeit am Suppentopf per Nahaufnahme zu filmen. Und dann war da noch das Kaninchen, dem der Kameramann beim Rückwärtsgehen auf den Schwanz trat. Der Mümmelmann schüttelte sich, flüchtete, und die Zweibeiner stellten fest, dass der Vierbeiner ein Stück Fell eingebüßt hatte...

Selten Stichworte nötig

Bemerkenswert auch dies: Das Filmteam hat auf dem Ferienhof gewohnt, mit der Familie gegessen und bei Vorbereitungen geholfen. Einschließlich Grünholen für das Countryfest, das während des Drehs stattfand. Und Lob der Autorin Helke Schulze Mönking gab es ebenfalls: „Toll, ich brauche gar nicht zu fragen, die Gespräche entwickeln sich von allein.“ Einmal war die Stichwortgeberin dann aber doch gefragt. Als es darum ging zu klären, wie sich die Eheleute Dahl kennengelernt hatten. Antwort von Werner Dahl in Richtung seiner Frau: „Das erzähl du mal.“

Nach und nach, so die Vertreterin der mittleren Hofgeneration, entwickelte sich das Miteinander so, als „ob man sich seit Jahren kennen würde“. Daraus folgte, dass das Team am Sonntag zum gemeinsamen Fernsehgucken auf den Hof kommt. Die Spannung, was nun über den Äther läuft, wird immer größer. Denn gesehen haben die sechs Protagonisten aus Venne das fertige Werk noch nicht.

Andererseits gibt es bereits eine Anfrage bei der Familie in Venne, ob sie Ostern nicht noch einmal Interesse hätten.“ Die Antwort: „Erst mal sehen, wie der Film ausgefallen ist...“