Die Sieger und Platzierten des Dartsturniers in Schwagstorf von 2022 (von links): Johannes Stricker, Michael Leifeld, René Eidams, Sandra Jahr und Ole Holtkamp. Archivfoto: Thomas Gaideck up-down up-down Dartsturnier im Veranstaltungszentrum Club 26 hofft auf WM-Stimmung in Schwagstorf – und Profi Eidams ist wieder dabei Von noz.de | 26.04.2023, 13:40 Uhr

Der Club 26 aus Stirpe lädt für Samstag, 29. April, zum Steeldarts-Turnier ins Veranstaltungszentrum in Ostercappeln-Schwagstorf ein. Vorjahressieger René Eidams ist wieder am Start. Erstmals steigt im Anschluss eine Party. Für Stimmung sollen auch Besucher in Kostümen sorgen.