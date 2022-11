Pumptracks sind vor allem, bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Für Skateboards, Scooter und Bikes Standort ist gefunden: Pumptrack soll in Schwagstorf entstehen Von Rainer Westendorf | 09.11.2022, 17:00 Uhr

Ein Standort für eine Pumptrack-Anlage in der Gemeinde Ostercappeln ist gefunden. Die Fläche schließt an die Sportplätze des SV Schwagstorf an und grenzt an Mittellandkanal und Gewerbegebiet „Untere Eschstraße“