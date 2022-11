Jana Klöcker als St. Martin mit Naila , einer Stute vom Reit und Fahrverein Hunteburg. Foto: Gertrud Premke up-down up-down Zu Pflegeheim und Krankenhaus „St. Martin“ führt auf dem Pferd Laternenumzug in Ostercappeln an Von Gertrud Premke | 12.11.2022, 10:36 Uhr

Überall in der Region hat es am Martinstag Laternenumzüge gegeben. In Ostercappeln folgten am Freitagabend rund 100 Kinder dem heiligen Mann auf dessen Pferd.