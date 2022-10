In der 1. Kreisklasse hat der TuS Bad Essen Wallenhorsts Zweitvertretung empfangen. Im Bild Bad Essens Tobias Frütel im Zweikampf um den Ball. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Hunteburger Acht-Tore-Spiel Fußball im Altkreis: Venne und Wimmer/Lintorf richten sich oben fest ein Von Michael Hengehold | 23.10.2022, 18:03 Uhr

Nach dem 3:1-Auswärtssieg in der Bezirksliga beim FC Kalkriese nistet sich Aufsteiger TSV Venne in der Spitzengruppe als Vierter fest ein, ebenso in der Kreisliga Nord die SG Wimmer/Lintorf nach dem 3:1 gegen Wissingen. Torlos endete das Spitzenspiel in der 1. Kreisklasse zwischen Bad Essen und Wallenhorst II.