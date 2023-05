Agentin Christiane Tometten verkündet die Aufgabe. Unterstützt wird sue von den „Hilfsagenten“ Rainer Brackmann (links) und Christian Beckers. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Anpacken für den Ort 72-Stunden-Aktion: Diese Aufgabe muss Landjugend Haaren/Haltern meistern Von Sara Streiter | 11.05.2023, 18:44 Uhr

In der Zeit vom 11. bis 14. Mai 2023 haben die Landjugenden 72 Stunden Zeit, ein gemeinnütziges Projekt für ihre Ortschaft zu beginnen und fertig zu stellen. Am Donnerstag um 18 Uhr verkündete ein örtlicher Agent den Aktiven aus Haaren und Haltern ihre Aufgabe. Jetzt geht es also los in Ostercappeln.