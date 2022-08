Die SG Ostercappeln/Schwagstorf – hier mit Mick Siebenand in der Kreisliga-Vorsaison gegen den TSV Venne – gastiert zu ihrem ersten Ligaspiel beim SV Kettenkamp. FOTO: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Die Wittlager Fußball-Vorschau SG Ostercappeln startet in Kettenkamp in die Kreisliga-Saison Von Peter Hilbricht | 18.08.2022, 16:20 Uhr

In der Fußball-Kreisliga A tritt die SG Ostercappeln/Schwagstorf am Freitag beim Aufsteiger SV Kettenkamp an. In der B-Staffel reist die SG Wimmer/Lintorf am Sonntag zum Titelanwärter SV Hellern. In der 1. Kreisklasse sind alle fünf Wittlager Clubs aktiv.