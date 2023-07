So könnte das geplante Seniorenheim an der Venner Straße aussehen. Grafik: Gemeinde Ostercappeln up-down up-down So ist der aktuelle Stand Trotz Fachkräftemangels: Seniorenheim mit 100 Plätzen in Ostercappeln Von Rainer Westendorf | 06.07.2023, 16:35 Uhr

Ein Investor will an der Venner Straße in Ostercappeln ein Senioren- und Pflegeheim mit rund 100 Plätzen errichten. Das Bauleitverfahren ist kurz vor dem Abschluss. 2024 könnte der Bau starten.