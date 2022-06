Wie steht es um das Projekt Pflegeheimbau in Ostercappeln? Das Konzept ist umstritten (Symbolfoto). FOTO: dpa/Tom Weller Wohin mit den Pflegebedürftigen? Seniorenheim in Ostercappeln? Kritiker schlagen 4 Alternativen vor Von Rainer Westendorf | 03.06.2022, 18:04 Uhr

An der Venner Straße in Ostercappeln soll ein Senioren- und Pflegeheim gebaut werden, das 80 bis 100 stationäre Pflegeplätze bietet. Mit den Stimmen der CDU-Mehrheit hatte der Gemeinderat im April das Bauleitverfahren auf den Weg gebracht. Doch es gibt Kritik am Konzept der Einrichtung.