Der Verwaltungsausschuss (VA) hatte eine Auswahlkommission benannt, die die Entwürfe geprüft hat. „Sie hat sich dafür ausgesprochen, eine Kombination aus den einzelnen Vorentwürfen umzusetzen“, so der Fachdienstleiter Planen und Bauen, Michael Borgmeier. Das Büro wird die Pläne auf der Sitzung des Ortsrates Venne am Mittwoch, 20. September, vorstellen. Der Ortsrat tagt ab 19 Uhr in der Mühlenbachhalle.

Eine Kita mit sechs Gruppen

Klar ist, gebaut wird eine Kindertagesstätte für sechs Gruppen, davon zwei Krippengruppen. Der Kostenrahmen steht ebenfalls fest. Die Kommune kann maximal sechs Millionen Euro für den Neubau inklusive aller Nebenkosten investieren. Baubeginn soll im Jahr 2024 sein. 2026 könnte der zweite Kindergarten in Venne den Betrieb aufnehmen.

Das künftige Gebäude aus Blickrichtung Nordwest. Grafik: Büro Rohling Planung GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Je nach Entwicklung der Kinderzahlen und der Nachfrage nach Betreuungsplätzen könnte dann das Pfarrheim Schwagstorf wieder seinem ursprünglichen Zweck dienen. Derzeit ist hier die Kita „Buddelkiste“ untergebracht.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Standort des neuen Kindergartens ist das Areal „Vorwalden Wiese“. Das ist eine derzeit noch als Acker genutzte Fläche oberhalb des Mühlenbachs, ganz in der Nähe des bestehenden Mühlenbach-Kindergartens.

Wie sehen die nächsten Schritte aus? Nach der Vorstellung im Ortsrat Venne befassen sich der Ausschuss für Finanzen, Kinderbetreuung und Tourismus sowie der VA in ihren nächsten Sitzungen mit den Planungen. Der Gemeinderat entscheidet dann abschließend am Donnerstag, 12. Oktober. Danach können die ersten Arbeiten für das Bauvorhaben ausgeschrieben werden.

Jubiläumsfeier am Samstag, 16. September

Venne hat dann künftig zwei Kindertagesstätten. Der Kindergarten an der Straße Immenkamp bleibt erhalten. Der Kindergarten Venne – seit 2022 heißt die Einrichtung Mühlenbach-Kindergarten – feiert am Samstag, 16. September, den 50. Geburtstag, Das Programm beginnt um 14.30 Uhr.

Das Grundstück, auf dem der Neubau errichtet werden soll. Archivfoto: Rainer Westendorf Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Gebaut wurde der Kindergarten 1973 in Trägerschaft der damals erst ein Jahr jungen Gemeinde Ostercappeln. Es gab zwei Gruppen mit jeweils 25 Kindern. 2002 wurde daraus nach An- und Umbauten am Gebäude eine viergruppige Einrichtung. 2010 wurde die erste Integrationsgruppe eingerichtet, ein Jahr später die zweite.

Viele Jahre prägend für die Arbeit des Kindergartens war Heide Macho. Sie war von 1979 bis 2022 die Leiterin. Carolin Hirschvogel hat im vergangenen Jahr die Nachfolge angetreten. Zum Team gehören 15 Mitarbeiterinnen, ein Hausmeister und zwei Raumpflegerinnen.

Vier Gruppen mit 86 Kindern

Heute werden 86 Mädchen und Jungen im Kindergarten betreut – in vier Gruppen. Es gibt zwei Regelgruppen zu je 25 Kindern sowie zwei Integrationsgruppen mit je 18 Kindern. „Im Rahmen der Integration wird einmal wöchentlich heilpädagogisches Reiten angeboten. Darüber hinaus findet für die Integrationskinder Logopädie in der Einrichtung statt“, teilt die Gemeinde Ostercappeln mit.