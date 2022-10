Für beste Unterhaltung und eine zünftige Oktoberfeststimmung wird neben der Blaskapelle Schwagstorf in diesem Jahr erstmalig die professionelle Spitzenband „Die Bamberger“ aus Oberfranken in Bayern sorgen.

Das vielseitige Programm der Band, das neben traditioneller Volksmusik, stimmungsvollem Alpenrock, Oldies und Schlagern auch einige aktuelle Hits umfasst, bedient bei Auftritten im In- und Ausland nahezu jeden Musikgeschmack und lässt auch die „2. Schwagstorfer Wiesn“ zu einem unvergesslichen Erlebnis für jeden Besucher werden.

Dank ihres musikalischen Talents, ihrer Spontaneität und der Gaudi auf der Bühne gelingt es den sechs „Bambergern“ immer wieder, das Publikum in Partystimmung zu versetzen. Mit ihrem unverwechselbaren Sound wird die Band so auch das Festzelt in Schwagstorf zum Beben und die Gäste zum Schunkeln und Tanzen bringen, sodass es niemanden mehr auf den Bänken hält. Lassen Sie sich diese Gaudi nicht entgehen!

Karten für die „Schwagstorfer Wiesn“ sind zu einem Vorverkaufspreis von 13€ Euro bei allen Sparkassen im Altkreis Wittlage, der Calpalm-Tankstelle Heese in Schwagstorf sowie auf der Homepage www.spz-schwagstorf.de erhältlich. Ein Hinweis: die Tankstelle bleibt in der Zeit vom 5. bis zum 15. August aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen. Der Kartenvorverkauf ist hier in diesem Zeitraum nicht möglich.