Die Blaskapelle Schwagstorf sorgt für Oktoberfeststimmung. Archivfoto: Heidrun Mühlke up-down up-down Buffet, Konzert und Party Oktoberfest 2023: Hier gibt es Karten für die Schwagstorfer Wies‘n Von Rainer Westendorf | 02.07.2023, 08:45 Uhr

Am Samstag, 16. September 2023, kann in Schwagstorf wieder Party gemacht werden. Das Oktoberfest, die Schwagstorfer Wies‘n, steht an diesem Tag an. Der Kartenvorverkauf startet in Kürze.