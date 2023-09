Infos und eine besondere Aktion Zeitreise in Schwagstorf: Drei Museen sind am Sonntag geöffnet Von Rainer Westendorf | 26.09.2023, 10:56 Uhr Am 1. Oktober ist wieder Museumstag in Schwagstorf. Archivfoto: Helge Holz up-down up-down

Am kommenden Sonntag, 1. Oktober, ist Museumstag in Schwagstorf. Heimatmuseum, Museum Schnippenburg und Technikmuseum, alle drei an der Mühlenstraße gelegen, sind dann geöffnet. Besucher können dann unter anderem Mobiltelefone aus den Jahren 1960 und 1980 ausprobieren.