Ein Wohncontainer soll als Notunterkunft dienen. Er bietet Platz für vier Personen. FOTO: Rainer Westendorf Die Situation im Wittlager Land In Schwagstorf werden Wohncontainer für ukrainische Flüchtlinge aufgestellt Von Rainer Westendorf | 30.03.2022, 12:32 Uhr

Die Zahl der Flüchtlinge, die aus der Ukraine in den Altkreis Wittlage kommen, ist stark gestiegen. Vor 14 Tagen waren bei den drei Gemeinden rund 270 Menschen aus den Kriegsgebieten gemeldet. Am diesem Mittwoch, 30. März, waren es doppelt so viele: mehr als 500. Wie ist die aktuelle Situation in den Kommunen?