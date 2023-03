Im Museum Schnippenburg werden Funde aus der vorrömischen Eisenzeit präsentiert. Archivfoto: Helge Holz up-down up-down Eisenzeit und Tefifone Eine Zeitreise unternehmen: Museen in Schwagstorf Sonntag geöffnet Von Rainer Westendorf | 30.03.2023, 08:40 Uhr

Am Sonntag, 2. April, ist wieder Museumstag in Schwagstorf. Heimatmuseum, Museum Schnippenburg und Technikmuseum an der Mühlenstraße sind geöffnet. Dort erfahren Besucher unter anderem, was ein Tefifon ist.