Die dreijährige Regierungszeit der Schwagstorfer Majestäten endet. Im Bild (von links): Francisca Wesner, Mechthild Hüning, Königin Beate Marischen und König Norbert Mönter-Marischen und Lena und Frank Nieberding. Es fehlt Julia Kühling (Archivfoto). FOTO: Christa Bechtel Gefeiert wird vom 27. bis 29. Mai Schützenfest in Schwagstorf: Das ist das Programm Von Karin Kemper | 24.05.2022, 13:22 Uhr

Endlich. Mit dem Schützenfest in Schwagstorf startet am letzten Maiwochenende 2022 im Altkreis Wittlage die Schützenfestsaison. Angesagt sind drei Festtage, die am Freitag mit dem Kommersabend im Festzelt beginnen, und mit dem Dorfabend am Sonntag nach der Proklamation der Majestäten ausklingen.