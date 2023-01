Das Eisenzeithaus am Venner Knostweg nach der Sanierung. Foto: Förderverein Schnippenburg/Christian Schlichting up-down up-down Leben in der vorrömischen Zeit Eisenzeithaus in Venne saniert: Das wurde gemacht, so sieht es jetzt aus Von Rainer Westendorf | 18.01.2023, 06:40 Uhr

Die Sanierung des Venner Eisenzeithauses ist abgeschlossen – beinahe. In den vergangenen Monaten hat sich am und im Gebäude am Knostweg einiges getan.