Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf die mit großer Spannung erwartete Prinzenproklamation, wo sich der neue Karnevalsprinz in der Öffentlichkeit präsentiert.

Bis dahin aber will der noch amtierende Karnevalsprinz Siegmar I. (Winter) noch das Zepter der Freude und des Frohsinns fleißig schwingen. Auch die diesjährige Prinzenproklamation soll wieder mit lustigen Büttenreden, amüsanten Überraschungen der heimischen Künstler und schwungvollen Tänzen der Nachwuchstänzerinnen gestaltet werden – sie wird einer kleinen Prunksitzung gleichen.

Auch der durch Funk und Fernsehen bekannte Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenvenne hat sein Kommen zugesagt und will sein Publikum zum Lachen animieren. Weiter im Programm ist natürlich auch wieder das Original OK-V Männerballett sowie die Tanzformation „Sari“. Absoluter Höhepunkt des Abends wird dann wieder die Proklamation des neuen Prinzen sein.

Es wurden auch in diesem Jahr wieder unter den Karnevalisten zahlreiche Wetten gestartet. Wer den Namen des neuen Prinzen schriftlich abgeben hat, erhält den nicht geringen Wetteinsatz. Die Prinzenmacher aber verraten nichts. Trotzdem aber brodelt die Gerüchteküche und viele Namen werden gehandelt, die für dieses hohe Amt infrage kommen könnten.

An diesem Samstag, 17. November, wird dieses Rätsel gelöst. Die Karnevalisten haben die Schützenhalle auf dem Berge wieder üppig in ihren Vereinsfarben geschmückt. Pünktlich um 20 Uhr hält dann der noch amtierende Prinz Siegmar I. – flankiert von der Tanzgarde des OKV – seinen feierlichen Einzug in die dann schon brodelnde Narrhalla auf dem Berge.

Die Veranstaltung ist übrigens öffentlich, jeder der Spaß an der Freud und am heimischen Karneval hat, ist am samstag beim OKV willkommen.