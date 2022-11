Jugendparlament Foto: NeueOZ Fotografie up-down up-down Parlament, Beirat, Konferenzen Wie Ostercappelner Jugendliche ihre Interessen besser vertreten können Von Rainer Westendorf | 21.11.2022, 14:23 Uhr

Viele Themen, die Jugendliche betreffen, werden auch in den Gremien der Kommunalpolitik entschieden. Doch wie können sie besser an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden? Die Gruppe Bündnis 90/Grüne/SPD/FDP im Rat Ostercappeln hat das Thema aufgegriffen und einen Antrag formuliert. In der Kommune soll ein Jugendparlament oder ein Jugendbeirat eingerichtet werden.